Решить уравнение 10 в степени x2+x=100 прошу помогите

Математика
Решить уравнение 10 в степени x2+x=100 прошу помогите
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