Найдите площадь фигур, объясните по шагово.

Математика
Найдите площадь фигур, объясните по шагово.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом случае нужно дополнить фигуру квадратом 3 на 3. У нас получится прямоугольник 5 на 7. Теперя нужно посчитать его площадь ( S = a × b, то есть 5 × 7). После того, как вы посчитали S этого прямоугольника нужно посчитать S квадрата, который мы добавили. Для этого мы умножаем 3 на 3. Осталось последнее, нужно вычесть из S прямоугольника S квадрата, потому что мы его добавили чтобы посчитать S данной фигуры.
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