Найдите площадь фигур, объясните по шагово.
Математика
Найдите площадь фигур, объясните по шагово.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом случае нужно дополнить фигуру квадратом 3 на 3. У нас получится прямоугольник 5 на 7. Теперя нужно посчитать его площадь ( S = a × b, то есть 5 × 7). После того, как вы посчитали S этого прямоугольника нужно посчитать S квадрата, который мы добавили. Для этого мы умножаем 3 на 3. Осталось последнее, нужно вычесть из S прямоугольника S квадрата, потому что мы его добавили чтобы посчитать S данной фигуры.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Look at the picture.Complete the sentences with:Is there,Are there,There is(n't),There are(n't).Answer the questions.
Математика