Краткий пересказ о парламентской монархии 7 класс..
История
Краткий пересказ о парламентской монархии 7 класс..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В монархии власть принадлежит царю королю принцу султану.В некоторых монархиях парламент может органичить полностью мочия монарха.В монархии власть переходит по наследству.Если ошибкии то извините я азербайджанка
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