Основные идеи, открытия галилео галилея

История
Основные идеи, открытия галилео галилея
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Галилей впервые провел наблюдения звездного неба при помощи телескопа.Он наблюдал четыре самых ярких из двенадцати спутников Юпитера; обнаружил, что Венера, подобно Луне, имеет фазы; открыл, что Млечный Путь Т.Е. скопление звезд.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ ВАС РЕШИТЬ УРАВНЕНИЯ
Ответить
Немецкий язык
Перевод слова Spätzle Заранее спасибо
Ответить
Математика
Помогите!!! тема СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ СМЕШАННЫХ ДРОБЕЙ 7 5/12 - (1 5/8 + 2 1/4)=? и уравне??ие 9 16/51 - х=4 11/34
Ответить
Физика
Какую массу имеет куб с площадью поверхности 150 см^2,если плотность вещества ,из ко??орого он сделан, равна 2700 кг/м^3
Ответить
Биология
Помогите проошуу ваас!!!@
Ответить