Основные идеи, открытия галилео галилея

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Галилей впервые провел наблюдения звездного неба при помощи телескопа.Он наблюдал четыре самых ярких из двенадцати спутников Юпитера; обнаружил, что Венера, подобно Луне, имеет фазы; открыл, что Млечный Путь Т.Е. скопление звезд.