Главные герои рассказа чудесный доктор?

Литература
Главные герои рассказа чудесный доктор?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главные герои рассказа А.И.Куприна "Чудесный доктор": Мерцалов, жена Мерцалова - Елизавета Ивановна, дети Мерцалова - Гриша и Володя, профессор Пирогов (чудесный доктор).
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