Створення Азовського козацького війська. Що вам відомо про цю історичну подію?
История
Створення Азовського козацького війська. Що вам відомо про цю історичну подію?
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Військове формування, утворене російським урядом 1828 року з частини українських козаків Задунайської Січі, що вернулися з османських володінь за ініціативою та на чолі отамана Йосипа Гладкого, який очолював військо до 1853 року. Як іррегулярне козацьке формування Російської імперії, створено указом від 27 травня1831 року.Перед російсько-турецькою війною 1828—1829 років 1 500 козаків поселено на узбережжі Азовського моря і з них сформовано Окреме Запорізьке військо. З початком російсько-турецької війни Окреме Запорізьке військо приєднано до російської армії, у складі якої воно брало участь у бойових діях як Дунайський козацький полк. кошовий отаман Йосип Гладкий
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