Створення Азовського козацького війська. Що вам відомо про цю історичну подію?

История
Створення Азовського козацького війська. Що вам відомо про цю історичну подію?
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Військове формування, утворене російським урядом 1828 року з частини українських козаків  Задунайської Січі, що вернулися з османських володінь за ініціативою та на чолі отамана  Йосипа Гладкого, який очолював військо до  1853 року. Як іррегулярне козацьке формування  Російської імперії, створено указом від  27 травня1831 року.Перед  російсько-турецькою війною 1828—1829 років 1 500 козаків поселено на узбережжі  Азовського моря і з них сформовано  Окреме Запорізьке військо. З початком російсько-турецької війни Окреме Запорізьке військо приєднано до російської армії, у складі якої воно брало участь у бойових діях як  Дунайський козацький полк. кошовий отаман Йосип Гладкий
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