Точку координатной прямой N(4)взяли в качестве центра симметрии. Укажи точку, симметричную относительно этого центра точке K(−61).
Математика
Точку координатной прямой N(4)взяли в качестве центра симметрии. Укажи точку, симметричную относительно этого центра точке K(−61).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4-(-61)=65 - расстояние от центра симметрии до точки К. 4+65=69 -координата симметричной точки
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