(66 447:321 +65 163: 321-409)*125 378 = 589 761*(152 908:508-86 387:287)= 123 456 789*205 :5:9*(985-197*5)=
Математика
(66 447:321 +65 163: 321-409)*125 378 = 589 761*(152 908:508-86 387:287)= 123 456 789*205 :5:9*(985-197*5)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самой лень?)) 66447:321=207 65163:321=203 207+203-409=1 1*125378=125378
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