В понедельник посетили музей 26 групп учащихся что на 18 групп больше чем во вторник сколько групп посетило музей за два дня

Математика

В понедельник посетили музей 26 групп учащихся что на 18 групп больше чем во вторник сколько групп посетило музей за два дня

Автор: Гость