В понедельник посетили музей 26 групп учащихся что на 18 групп больше чем во вторник сколько групп посетило музей за два дня

Математика
В понедельник посетили музей 26 групп учащихся что на 18 групп больше чем во вторник сколько групп посетило музей за два дня
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26-18=8 групп во вторник 26+8=34 группы всего
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