Какие значения имеют слова?

Русский язык
Какие значения имеют слова?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слова имеют прямые и переносные значения Прямое - стеклянное окно. Переносное - стеклянный взгляд. Если Вам это помогло, то, пожалуйста, поставьте 5 звёзд и нажмите спасибо.
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