Какие значения имеют слова?
Русский язык
Какие значения имеют слова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слова имеют прямые и переносные значения Прямое - стеклянное окно. Переносное - стеклянный взгляд. Если Вам это помогло, то, пожалуйста, поставьте 5 звёзд и нажмите спасибо.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинить Сочинение на тему "В осеннем парке" со словами : брести по аллее , увидеть ??а тропинке , на дикой яблоне , не заметить суматохе. предложе...
Українська мова
Математика