Сочинить Сочинение на тему "В осеннем парке" со словами : брести по аллее , увидеть ??а тропинке , на дикой яблоне , не заметить суматохе. предложений 10-15 . помогите пожалуйста

Гость: Гость:

Я гулял по тенистой аллее старого парка. Стояли тёплые дни золотой осени. Сквозь прозрачный воздух проходили яркие лучи солнца. На дорожке лежит золотое покрывало из осенних листьев. Этот красивый наряд создала природа. Осенние листья шелестят под ногами, словно костром горят. Словно груды изумруда вдоль тропинки стоят молодые ёлочки. Под ними видны прозрачные нити паутинок. Радуют весёлым многоцветьем грибы. Особенно заметна красная шляпка боровика.