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Выполни вычесление с проверкой 54+27
Математика
Выполни вычесление с проверкой 54+27
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54+27=81 81-27=54 Сойдет?
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