Из 80 вычесть разность чисел 15 и 5
Математика
Из 80 вычесть разность чисел 15 и 5
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80-(15-5)=80-10=70....
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