А) 728 и 800 б) -296 и 1 в) -999 и 2 г) 0 и -500 д) 725 и 0 е) -600 и -5 ж) -856 и -100 з) -51 и -510 и) 326 и 32

Математика

А) 728 и 800 б) -296 и 1 в) -999 и 2 г) 0 и -500 д) 725 и 0 е) -600 и -5 ж) -856 и -100 з) -51 и -510 и) 326 и 32

Автор: Гость