От 2 пристаней расстояние между которыми смена времен отошли навстречу друг другу два теплохода первый теплоход шел со скоростью 20 км. С какой скоростью шел второй теплоход если они встретились через 2 часа

Математика

От 2 пристаней расстояние между которыми смена времен отошли навстречу друг другу два теплохода первый теплоход шел со скоростью 20 км. С какой скоростью шел второй теплоход если они встретились через 2 часа

Автор: Гость