От 2 пристаней расстояние между которыми смена времен отошли навстречу друг другу два теплохода первый теплоход шел со скоростью 20 км. С какой скоростью шел второй теплоход если они встретились через 2 часа
Математика
От 2 пристаней расстояние между которыми смена времен отошли навстречу друг другу два теплохода первый теплоход шел со скоростью 20 км. С какой скоростью шел второй теплоход если они встретились через 2 часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120:(22+18)=3 (ч) встретятся 22*3=66(км) прошел 1 теплоход 18*3=54( км) другой
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