Стадо антилоп може досить довгий час зберiгати швидкiсть руху 80 км/год. Який шлях п??долає стадо за пiвгодини ?

Физика
Стадо антилоп може досить довгий час зберiгати швидкiсть руху 80 км/год. Який шлях п??долає стадо за пiвгодини ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80кмгод×30хв=2400км    1год =60хв  0,5год=30хв
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