Стадо антилоп може досить довгий час зберiгати швидкiсть руху 80 км/год. Який шлях п??долає стадо за пiвгодини ?
Физика
Стадо антилоп може досить довгий час зберiгати швидкiсть руху 80 км/год. Який шлях п??долає стадо за пiвгодини ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80кмгод×30хв=2400км 1год =60хв 0,5год=30хв
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