Тағдыр-жоқ, өткен өмір қайта келмек морфологиялық - синтаксистік талдау
Қазақ тiлi
Тағдыр-жоқ, өткен өмір қайта келмек морфологиялық - синтаксистік талдау
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тагдыр-ьастауыш,жок-баяндауыш,откен-аныктауыш,омир-бастауыш,кайта-пысыктауыш,келмек-баяндауыш.
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