Які риси економіко-географічного положення України є позитивними, а які - негатив??ими?
География
Які риси економіко-географічного положення України є позитивними, а які - негатив??ими?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Те що добре для с/г грунти і клімат,для життя людини загалом,взимку не дуже холодна,а літом не дуже тепло. мінусі це те що не має великих покладів руд
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