Які риси економіко-географічного положення України є позитивними, а які - негатив??ими?

География
Які риси економіко-географічного положення України є позитивними, а які - негатив??ими?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Те що добре для с/г грунти і клімат,для життя людини загалом,взимку не дуже холодна,а літом не дуже тепло. мінусі це те що не має великих покладів руд
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Как называется часть микроскопа,обращенная к предмету?
Ответить
История
Объясните почему феодальная раздробленность явилась закономерным этапом развит??я государственности. Укажите причины раздробленности и междоусобных...
Ответить
Русский язык
Корзина из мультфильма ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ полная подснежников весит 12 кг когда п??ловину подснежников убрали корзина стала весить 7 кг сколько вес...
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите составить диолог на казаxском языке с упражения 1. Заранее спасибо!
Ответить
Литература
Что такое эмоциональная окраска стихотворения?
Ответить