Упростите выражение:(a-1)^2-(a+1)(a-2)

Алгебра
Упростите выражение:(a-1)^2-(a+1)(a-2)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A^2-2a+1-(a^2-2a+a -2)=a^2-2a +1-a^2 + 2a -a + 2=3-a. Ответ:3-а
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