Срочно! помогите написать сочинение "письмо к Обломову" нужно где-то 1,5-2 листа нужно выразить чувства к Илье Ильичу пожалуйста помогите!

Литература
Срочно! помогите написать сочинение "письмо к Обломову" нужно где-то 1,5-2 листа нужно выразить чувства к Илье Ильичу пожалуйста помогите!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорогой Илья Ильич Обломов. Я пишу тебе, потому что мне нужно высказать свое мнение и отношение к тебе. Конечно, в душе ты не плохой человек, но такой ленивый. Сейчас людей, у которых проявляется лень, называют Обломовами, даже если других схожих качеств у вас нет. Меня это не радует, потому что в них нет той доброты, которая есть у тебя. В этом виноваты не только твои родители, окружение, воспитание, но и ты сам. Почему ты не изменился ради Ольги Ильинской? Почему ты не изменился ради друзей? Видимо, лень мешает тебе одолеть лень...О любви  Твоя любовь к Ильинской была не настолько сильной, чтобы окончательно одолеть твою ленивость. Кроме нее тебя любила и Пшеницина, но в отличие от Ольги, она любила простой земной любовью. Агафья была простой хозяйственной женщиной, а Ольга - душевной. О друзьях.  Твои друзья, в отличие от тебя, люди очень подвижные. У них много дел и они спешат жить и развлекаться, а еще пытаются вовлечь и тебя в свой активный образ жизни. Такого отношения Захара к тебе ты заслужил сам и теперь ты не можешь жить без него, но, скорее всего, ты привык к такой жизни и я не вправе винить тебя за это. О Штольце.  С раннего детства вы были лучшими друзьями, но затем вы стали абсолютно разными личностями. Штольц обладает качествами практичного, пунктуального и трудолюбивого человека. В завершение, хочу поговорить о точке отсчета твоего нравственного падения - Обломовке. Там ты превратился из веселого Ильюши в лентяя Обломова. Твой идеальный образ жизни хранится именно там, в воспоминаниях об Обломовке.Я считаю, что ты тоже виноват в чем-то, но возможно, что я ошибаюсь. Интересно, каким вырастет твой сын? Ты ведь хочешь, чтобы он был похож на Штольца? Но это будет абсолютно другая личность...

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