Обозначь орфограмму в глаголах подчеркни члены предложения укажи чем они выражены Туман стелется по земле.Лесные дрожи как будто курятся.Вода капельками садится на траву.
Русский язык
Обозначь орфограмму в глаголах подчеркни члены предложения укажи чем они выражены Туман стелется по земле.Лесные дрожи как будто курятся.Вода капельками садится на траву.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не понимаю тебя такшто не нада на меня боз
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