Обозначь орфограмму в глаголах подчеркни члены предложения укажи чем они выражены Туман стелется по земле.Лесные дрожи как будто курятся.Вода капельками садится на траву.

Русский язык

Обозначь орфограмму в глаголах подчеркни члены предложения укажи чем они выражены Туман стелется по земле.Лесные дрожи как будто курятся.Вода капельками садится на траву.

Автор: Гость