Анализ стихотворения молитва лермонтов

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В этом стихотворении очень ярко проявляются образы чувств: образ печали, смуты в начале произведения и образ легкости, облегчения в конце. Чтобы яснее почувствовать первый образ, используются такие тропы, как эпитет (В минуту трудную), метафора (Теснится в сердце грусть). Используется также инверсия для выделения интонационно смыслового слова (В минуту трудную; молитву чудную; сила благодатная и т д). Также для создания образа смуты автор использует ассонанс (Повторяется звук [у]). Все это придает ощущение тяжести на душе. Противопоставляется грусти чувство облегчения. такой прием называется антитезой. В этом стихотворении он не только угадывается, но даже и ясно представляется текстуальными антонимами (Трудную - легко; теснится грусть - бремя скатится). Для создания образа легкости тоже используется метафора (Бремя скатится) и повтор (легко-легко). Мне нравится это стихотворение из-за его необыкновенной чувственности. Оно заставляет прожить меня состояние героя. и самое главное - я верю написанному Лермонтовым.