Сделайте пожалуйста номер 445 a)иb) Фото

Математика
Сделайте пожалуйста номер 445 a)иb) Фото
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)127 +у=357-85     у=357-85-127     у=145 б)125+у-85=65    у=65-125+85    у=25
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