Сделайте пожалуйста номер 445 a)иb) Фото
Математика
Сделайте пожалуйста номер 445 a)иb) Фото
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)127 +у=357-85 у=357-85-127 у=145 б)125+у-85=65 у=65-125+85 у=25
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