Етюд казка . Стоїть явір над водою

Українська література
Етюд казка . Стоїть явір над водою
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стоїть явір над водою, в воду похилився; На козака пригодонька, козак зажурився. Не хилися, явороньку, ще ж ти зелененький; Не журися, козаченьку, ще ж ти молоденький! Не рад явір хилитися, вода корінь миє! Не рад козак журитися, так серденько ниє! Ой поїхав з України козак молоденький, — Оріхове сіделечко, ще й кінь вороненький. Ой поїхав на чужину та там і загинув, Свою рідну Україну навіки покинув. Звелів собі насипати високу могилу, Звелів собі посадити червону калину: «Будуть пташки прилітати, калиноньку їсти, Будуть мені приносити з України вісті!»

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
помогите упр 154 слова для справок:подумал,скомандовала,поинтеросовалась,прошипела,возразила ,сказали ,спросили
Ответить
Русский язык
Помогите!!! Поставлю лайк! И отмечу лучший ответ!
Ответить
Геометрия
Выведите формулу для вычесления суммы углов выпуклого n-угольника
Ответить
История
Контурная карта 5класса. Греко-персидские войны
Ответить
Математика
Сделайте пожалуйста номер 445 a)иb) Фото
Ответить