Етюд казка . Стоїть явір над водою

Гость: Гость:

Стоїть явір над водою, в воду похилився; На козака пригодонька, козак зажурився. Не хилися, явороньку, ще ж ти зелененький; Не журися, козаченьку, ще ж ти молоденький! Не рад явір хилитися, вода корінь миє! Не рад козак журитися, так серденько ниє! Ой поїхав з України козак молоденький, — Оріхове сіделечко, ще й кінь вороненький. Ой поїхав на чужину та там і загинув, Свою рідну Україну навіки покинув. Звелів собі насипати високу могилу, Звелів собі посадити червону калину: «Будуть пташки прилітати, калиноньку їсти, Будуть мені приносити з України вісті!»