Добрый вечер.помогите составить небольшой рассказ про бабушку на урок татарской ??итературы,для третьеклассника

Гость: Гость:

У меня одна бабушка. Ее зовут баба Феня. Когда я приезжаю к ней в гости, мы сразу идем в магазин. Баба любит стряпать оладьи. А еще она любит затируху. Это такая каша из муки. Я ее пробовал. Она мне кажется не очень вкусной. Баба говорит, что в войну все любили и ели затируху. По вечерам мы пьем чай, или сидим просто за столом и говорим. Бабушка просыпается рано и варит еду, знает, что Илюшка любит поесть. А в десять часов вечера мы ложимся спать.