Добрый вечер.помогите составить небольшой рассказ про бабушку на урок татарской ??итературы,для третьеклассника

Литература
Добрый вечер.помогите составить небольшой рассказ про бабушку на урок татарской ??итературы,для третьеклассника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня одна бабушка. Ее зовут баба Феня. Когда я приезжаю к ней в гости, мы сразу идем в магазин. Баба любит стряпать оладьи. А еще она любит затируху. Это такая каша из муки. Я ее пробовал. Она мне кажется не очень вкусной. Баба говорит, что в войну все любили и ели затируху. По вечерам мы пьем чай, или сидим просто за столом и говорим. Бабушка просыпается рано и варит еду, знает, что Илюшка любит поесть. А в десять часов вечера мы ложимся спать.
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