Доемлят хаты как пишется

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Доемлят хаты как пишется
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дремлят хаты вот надеюсь понятно
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