(y-25)+18=40 Помогите решить

Математика
(y-25)+18=40 Помогите решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(у-25)+18=40 у-25=40-18 у-25=22 у=22+25 у=47
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