Чем древние орудие труда отличались от нашего
История
Чем древние орудие труда отличались от нашего
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они выглядели совсем по другому. Они были не такими хорошими. Делались они из простых предметов (из того, что было рядом).
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