Чему равны площади прямоугольников, стороны которых равны:6см и 8 см? 6 дм и 8 дм? 6 дм и 8 см?
Математика
Чему равны площади прямоугольников, стороны которых равны:6см и 8 см? 6 дм и 8 дм? 6 дм и 8 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А и б 6х8=48. в 60х8=480
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