Чему равны площади прямоугольников, стороны которых равны:6см и 8 см? 6 дм и 8 дм? 6 дм и 8 см?

Математика

Чему равны площади прямоугольников, стороны которых равны:6см и 8 см? 6 дм и 8 дм? 6 дм и 8 см?

Автор: Гость