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Антоним жумбак скажите
Қазақ тiлi
Антоним жумбак скажите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шешу - антоним (отгадка)
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