Характеристика гренёва (петра) из рассказа капитанская дочка

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Гренев. – сын отставного военного, простого, но честного человека, ставящего честь превыше всего. Воспитывает героя крепостной Савельич. В 16 лет Г. отправляется служить. Он, по просьбе отца, который хочет, чтобы сын «понюхал пороху», попадает в глухую Белогорскую крепость. По дороге туда Г. с Савельичем попадают в буран, из которого их выводит какой-то мужик. В благодарность Г. дарит ему свой заячий тулуп и полтину на водку. В крепости Г. влюбляется в дочь коменданта Машу Миронову и дерется из-за нее на дуэли с поручиком Швабриным. Тот ранит Г. После дуэли герой просит у родителей благословения на брак с бесприданницей Машей, но получает отказ. В это время крепость захватывает Пугачев. Он случайно узнает Савельича и выпускает Г. из осажденной крепости. Уже будучи в Оренбурге, Г. узнает, что Маша находится в руках у Швабрина. Он отправляется в логово Пугачева ей на помощь. Самозванец тронут рассказом о беспомощной девушке и отпускает ее с Г., благословляя молодых. По дороге герои попадают в засаду правительственных войск. Г. отправляет Машу в отцовское имение. Сам же он остается в отряде, где его арестовывают по доносу Швабрина, обвиняющего Г. в измене. Но любящая Маша спасает героя. Он присутствует при казни Пугачева, который узнает его в толпе и в последний момент кивает ему. Достойно пройдя через все жизненные испытания, в конце жизни Г. составляет биографические записки для юношества, которые попадают в руки к издателю и печатаются.