Положительные и отрицательные свойства инерции в жизни ( не мение 5 примеров)
Физика
Положительные и отрицательные свойства инерции в жизни ( не мение 5 примеров)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отрицательные:столкновение пешехода с машиной а ещё споткнувшийся человек. положительные:если бы не было инерции то все планеты сошли бы со своих орбит
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