Вопрос 1) Плиииииииз
История
Вопрос 1) Плиииииииз
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СОСЛÓВИЕ Средний род 1. Сложившаяся на основе классовых отношений феодализма общественная группа с наследственными правами и обязанностями. "Податные сословия крестьяне, мещане" 2. В дореволюционной России: группа лиц, объединённых профессиональными интересами. "С. присяжных поверенных"
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