Пожалуйста напишите в кратком содержании что такое музыка без слов?
Музыка
Пожалуйста напишите в кратком содержании что такое музыка без слов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запись музыкального произведения, в котором отсутствует одна или более партий, обычно вокал или солирующий инструмент. Под такую запись музыкант (профессионал или любитель) имеет возможность сам исполнять отсутствующую партию.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Подчеркнуть имена существительные в винительном падеже. Мери дала Тому таз с в??дой и мыло. Том вышел за дверь, поставил таз на скамеечку, о...
Русский язык
Математика