Пожалуйста напишите в кратком содержании что такое музыка без слов?

Музыка
Пожалуйста напишите в кратком содержании что такое музыка без слов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запись музыкального произведения, в котором отсутствует одна или более партий, обычно вокал или солирующий инструмент. Под такую запись музыкант (профессионал или любитель) имеет возможность сам исполнять отсутствующую партию.
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