Подчеркнуть имена существительные в винительном падеже. Мери дала Тому таз с в??дой и мыло. Том вышел за дверь, поставил таз на скамеечку, обмакнул мыло в воду и положил на место. Он засучил рукава и вылил воду. Затем вошё...

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Подчеркнуть имена существительные в винительном падеже. Мери дала Тому таз с в??дой и мыло. Том вышел за дверь, поставил таз на скамеечку, обмакнул мыло в воду и положил на место. Он засучил рукава и вылил воду. Затем вошёл в кухню, взял полотенце и принялся тереть лицо.

Автор: Гость