Подчеркнуть имена существительные в винительном падеже. Мери дала Тому таз с в??дой и мыло. Том вышел за дверь, поставил таз на скамеечку, обмакнул мыло в воду и положил на место. Он засучил рукава и вылил воду. Затем вошё...
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Подчеркнуть имена существительные в винительном падеже. Мери дала Тому таз с в??дой и мыло. Том вышел за дверь, поставил таз на скамеечку, обмакнул мыло в воду и положил на место. Он засучил рукава и вылил воду. Затем вошёл в кухню, взял полотенце и принялся тереть лицо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мери дала Тому таз(В.п.) с водой и мыло(В.п.). Том вышел за дверь(В.п.),поставил таз(В.п.) на скамеечку(В.п.), обмакнул мыло(В.п.) в воду(В.п.) и положил на место(В.п.). Он засучил рукава(В.п.) и вылил воду(В.п.). Затем вошёл в кухню(В.п.), взял полотенце(В.п.) и принялся тереть лицо(В.п.).
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