Найди лишнее слово ,подчеркни его и обоснуй свой ответ. 1,Шипение,идти,ловкость,мечта 2,Гроза,доброта,изморозь,снегопад 3,Носки,щипцы,коньки,сани 4,Хата,дорога,хитрость,щавель 5,Улица,птенец,компьютер,коробка 6,Моряк,дожд...
Русский язык
Найди лишнее слово ,подчеркни его и обоснуй свой ответ. 1,Шипение,идти,ловкость,мечта 2,Гроза,доброта,изморозь,снегопад 3,Носки,щипцы,коньки,сани 4,Хата,дорога,хитрость,щавель 5,Улица,птенец,компьютер,коробка 6,Моряк,дождь,гроза,малыш 7,Лебедь,конь,тетрадь,ливень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шипение,доброта,щипцы,хитрость,компьютер, малыш,тетрадь
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