Помогите с математикой номер 128
Математика
Помогите с математикой номер 128
Ответ(ы) на вопрос:
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Делящиеся на 18: 18, 6,3,2,9 На 60: 10,6,12,5,60 и 30. На 90: 30, 90,3,15,45,2
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