Требование к кандидату в космонавты,сфоримулированные С.П.Королевым?

Гость: Гость:

"Безупречное состояние здоровья при высокой психической устойчивости и общей выносливости организма, высокая летная успеваемость при выраженных задатках воли, трудолюбия и любознательности, активное желание освоить полеты на ракетных летательных аппаратах".