Требование к кандидату в космонавты,сфоримулированные С.П.Королевым?

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Требование к кандидату в космонавты,сфоримулированные С.П.Королевым?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Безупречное состояние здоровья при высокой психической устойчивости и общей выносливости организма, высокая летная успеваемость при выраженных задатках воли, трудолюбия и любознательности, активное желание освоить полеты на ракетных летательных аппаратах". 
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