Какой это текст по тмпу ручи? У нас в доме стало твориться что-то непонятное.lt;br /gt; началось все с того,что из кухни вдруг исчезла половая тряпка.Обыскали все комнаты,так и не нашли.lt;br /gt; через несколько дней обнаружил...

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Какой это текст по тмпу ручи? У нас в доме стало твориться что-то непонятное.lt;br /gt; началось все с того,что из кухни вдруг исчезла половая тряпка.Обыскали все комнаты,так и не нашли.lt;br /gt; через несколько дней обнаружилась вторая пропажа.проснулся я утром,хотел надеть носки,а их нет.куда же они девались?помню хорошо,что положил прямо на тапочки.тапочки на месте,а носки пропали.lt;br /gt; потом у мамы чулок исчез.один на полу возле постели лежита второго нет.чудеса да и только!lt;br /gt; какой же такой жулик-шутник в нашем доме завелся?lt;br /gt; этого жулика в конце концов я и поймал.вернее,он сам на месте преступления попался.lt;br /gt; как-то под утро,на рассвете,просыпаюсь и чувствую,что с меня простыня сползает.хотел натянуть,а она еще дальше ползет. что такое? привстал,гляжу - у постели Барсик.ухватил зубами простыню за самый конец и тянет ее.я не стал мешать.наблюдаю что дальше будет.а Барсик тем временем стащил простыню на пол и поволок в свой домик.влез в него и простыню начал туда же затаскивать.половину втащил,а другая не входит,так на полу и осталась.lt;br /gt; после этого случая мы открыли крышку в Барсиковомо домике,все его гнездо распотрошили и все пропавшие вещи нашли

Автор: Гость