Сочинение сказка про волшебство на тетрадный лист только сами пж

Гость: Гость:

В одной деревне жила с родителями девочка Маша, а рядом с деревней в лесу было логово злого чудища. Однажды Маша пошла в лес за грибами. Чудище заметил её и поймал, принёс в логово и посадил в темницу.Но в темнице Маша оказалась не одна. Там жила серая мышка. Мышка пожалела Машу и подарила ей волшебный платочек. Если загадать желание и взмахнуть платочком один раз, то желание исполнится. Маша поблагодарила мышку, загадала желание, взмахнула платочком и оказалась за пределами логова в лесу.Узнал про это чудище и помчался за Машей. Бежит Маша, а перед ней длинная и широкая река. Взмахнула Маша платочком и появился мост.Перешла она речку и побежала дальше. Бежит Маша, а перед ней густой, тёмный лес, а чудище уже почти рядом.Взмахнула Маша платочком и появилась тропинка через лес. Тропинка вывела её из леса. Вскоре Маша увидела свою деревню.Но как чудище остановить? Ведь он может навредить жителям деревни. Взмахнула она платочком и появились волки, которые напугали чудище и заставили его вернуться в своё логово, а волки ушли в лес. Прибежала Маша домой и рассказала всё родителям, а они предупредили жителей деревни чтобы те не ходили далеко в лес. или. жила-была одна девочка.Очень красивая и послушная. она сильно любила птиц и всегда когда приходила зима подкармливала их в морозные дни семечками подсолнухов.Просто выглядывала из форточки и сыпала их в кормушку прикрепленую к раме окошка. но вот однажды девочка простудилась и лежала в кровати с перевязаным горлом и большой температурой и смотрела в окошко... и тут прилетели птицы и не увидев привычных зернышек в кормушке очень разволновались, размахивали крыльями, что-то на своем птичьем языке кричали и даже один воробей стал клювом стучать по стеклу... девочка встала с кровати, взяла мешочек с семечками, открыла форточку и насыпала птицам зернышек.... потом выпила микстуру, теплого молока с медом и уснула...Ей снился тот самый смелый воробей, который человеческим голосом с не разговаривал, - вот поспишь и утром проснешься совсем здоровая. это я попросил Боженьку, чтобы он дал тебе выздороветь за то что ты добрый и отзывчивый человек....