Догадайся ,какие вопросы мистер Гринвуд задал своим ученикам? Прочитай ответы, за??иши вопросы.Example: Do you swim in summer ?–Yes, I do. I swim in summer. 1). – No, I don’t like autumn. 2) – Yes, we do. We play tennis in summ...
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Догадайся ,какие вопросы мистер Гринвуд задал своим ученикам? Прочитай ответы, за??иши вопросы.Example: Do you swim in summer ?–Yes, I do. I swim in summer. 1). – No, I don’t like autumn. 2) – Yes, we do. We play tennis in summer. 3) –Yes , I can ski and skate. 4) –Yes, he has. He has got a nice bike. 5) –Yes, she. does. She. likes spring.
Ответ(ы):
Гость:
Do you like autumn? Do you play tennis in summer? Can you ski and skate? Has he got a bike? Does she like spring?
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