Доказать что слово сирота это сушкствительное общего рода

Русский язык
Доказать что слово сирота это сушкствительное общего рода
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