Доказать что слово сирота это сушкствительное общего рода
Русский язык
Доказать что слово сирота это сушкствительное общего рода
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Прочитай предложения Падумай чем они различаются?1С самого утра льёт дождь .2Дождь льёт с самого утра?3 Дождь ,лей сегодня весь день!
Математика
Запиши решение задач в виде одного выражения и вычисли и запиши ответ 4 одинаковые тетради и ручка стоят 92руб. на сколько дороже тетрадь чем ручка...