Докажите, что 2^xgt;x пожалуйстааааа
Математика
Докажите, что 2^xgt;x пожалуйстааааа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очевидно, это верно, если х меньше либо равно 0. Для положительных х проще всего доказывать с производными. Возьмем производную разности: 2^x-x. Она равна a*2^x-1,где a=log2 (e) . Очевидно это выражение положительно(легко доказать!), значит функция 2^x-x монотонно возрастает. При х=0 неравенство проверяется непосредственно.
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