Докажите, что 2^xgt;x пожалуйстааааа

Математика
Докажите, что 2^xgt;x пожалуйстааааа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очевидно, это верно, если х меньше либо равно 0. Для положительных х проще всего доказывать с производными. Возьмем производную разности: 2^x-x. Она равна  a*2^x-1,где  a=log2 (e) .  Очевидно это выражение положительно(легко доказать!), значит функция 2^x-x монотонно возрастает. При   х=0 неравенство проверяется непосредственно.
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