Докажите, что для современного человека всё более значимыми становятся услуги?

География
Докажите, что для современного человека всё более значимыми становятся услуги?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Современный человек избалован цивилизацией. Разве можем мы сегодня обойтись без мобильного телефона или компьюьера, интернета? А каких-то 20-30 лет назад обходились. Сфера услуг связана с обеспечением функционирования предметов и объектов, необходимых для удовлетворения человеческих потребностей. Значение этой сферы в последние 20-30 лет резко возросло. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Скажите ответы пожалуйста в 1 задании, буду очень благодарна)
Ответить
Українська мова
Мягкий знак пишеться усі слова рядка Пай чик пальчик лучший знак пишеться В усіх словах рядка: А.пал...чик,виріз...бити,мен...ший. Б.погод...с...
Ответить
Математика
Вариант 2 плииииииззз
Ответить
Русский язык
Завод на котаром льют чугун
Ответить
Другие предметы
Как правильно читать слово ( ставить ударение) recIpe или rEcipe ??
Ответить