Докажите, что для современного человека всё более значимыми становятся услуги?
География
Докажите, что для современного человека всё более значимыми становятся услуги?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Современный человек избалован цивилизацией. Разве можем мы сегодня обойтись без мобильного телефона или компьюьера, интернета? А каких-то 20-30 лет назад обходились. Сфера услуг связана с обеспечением функционирования предметов и объектов, необходимых для удовлетворения человеческих потребностей. Значение этой сферы в последние 20-30 лет резко возросло.
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