Докажите что если а+2б=3с и б+2с=3а,то с+2а=3б

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Выразим из первого равенства а а=3с-2b и подставим во второе равенство b+2c=3(3c-2b) приведя подобные слагаемы получим, что b=c. дальше подставим b=c в а=3с - b и получим, что а=b. тогда и с+2а=b - верное равенство, т.к. а=с=b