Найди по формуле пути расстояния которая пройдет поезд за 6 часов двигаясь со скоростью 67 километров в час

Математика

Найди по формуле пути расстояния которая пройдет поезд за 6 часов двигаясь со скоростью 67 километров в час

Автор: Гость