Найди по формуле пути расстояния которая пройдет поезд за 6 часов двигаясь со скоростью 67 километров в час
Математика
Найди по формуле пути расстояния которая пройдет поезд за 6 часов двигаясь со скоростью 67 километров в час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = v * t S = 67 * 6 S = 402
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