Что такое народность
Обществознание
Что такое народность
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общность людей, исторически сложившаяся в процессе разложения племенных отношений на базе общности языка и территории и развивающейся общности экономической жизни и культуры.
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