Траектория движения колеса велосипеда относительно Земли будет а)прямая линия б)кривая линия

Физика
Траектория движения колеса велосипеда относительно Земли будет а)прямая линия б)кривая линия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямая линия, так как колеса расположенные ровно на одном расстоянии
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