Решите пожалуйста, номер 9(а). Я оч благодарна.
Математика
Решите пожалуйста, номер 9(а). Я оч благодарна.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(126+84):5=42км/ч 126:42=3ч до озера 84:42=2ч потом
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