1) уменьшаемое увеличили на 2. как надо изменить вычитаемое, чтобы разность: а)уменьшилась на 12; б)увеличилась на 6; в)уменьшилась на 2; г)увеличилась на 2; д)не изменилась; е)увеличилась на 1 ?

Математика

1) уменьшаемое увеличили на 2. как надо изменить вычитаемое, чтобы разность: а)уменьшилась на 12; б)увеличилась на 6; в)уменьшилась на 2; г)увеличилась на 2; д)не изменилась; е)увеличилась на 1 ?

Автор: Гость