1) уменьшаемое увеличили на 2. как надо изменить вычитаемое, чтобы разность: а)уменьшилась на 12; б)увеличилась на 6; в)уменьшилась на 2; г)увеличилась на 2; д)не изменилась; е)увеличилась на 1 ?
Математика
1) уменьшаемое увеличили на 2. как надо изменить вычитаемое, чтобы разность: а)уменьшилась на 12; б)увеличилась на 6; в)уменьшилась на 2; г)увеличилась на 2; д)не изменилась; е)увеличилась на 1 ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) увеличить вычитаемое на 14 б)уменьшить на 4 в)увеличит на 4 г)ничего не делать д)увеличить на 2 е)увеличить на 1
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